كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة

نرمين عباس

رائحة الفم الكريهة تنتج عن بكتيريا تنمو في الفم عند تجاهل تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام

فيحدث تراكم للبكتيريا بسبب أجزاء من الطعام العالقة في فمك وبين أسنانك

وحسب موقع «صحة المراهقين»، فإن بعض الأطعمة، مثل الثوم والبصل التي تحتوي على زيوت نفاذة

يمكن أن تسهم في رائحة الفم الكريهة، لأن الزيوت يتم حملها إلى رئتيك وتخرج عبر فمك، كما أن التدخين هو أيضاً سبب رئيسي لرائحة الفم الكريهة

لذلك إذا كنت قلقة بشأن رائحة الفم الكريهة، فتأكدي من العناية بأسنانك وفمك بشكل صحيح.

العلكة بنكهة النعناع الخالية من السكر يمكن أن تحجب الروائح بشكل مؤقت أيضاً.

بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل صحيح.

زيارة طبيب الأسنان لإجراء عمليات تنظيف منتظمة.

في حالة استمرار رائحة الفم الكريهة، فقد تكون مشكلة طبية مثل التهاب الجيوب الأنفية أو أمراض اللثة هي السبب.