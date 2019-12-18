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كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة

نرمين عباسaccess_time21 / ربيع الآخر / 1441 هـ      18 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

رائحة الفم الكريهة تنتج عن بكتيريا تنمو في الفم عند تجاهل تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام

فيحدث تراكم للبكتيريا بسبب أجزاء من الطعام العالقة في فمك وبين أسنانك

وحسب موقع «صحة المراهقين»، فإن بعض الأطعمة، مثل الثوم والبصل التي تحتوي على زيوت نفاذة

يمكن أن تسهم في رائحة الفم الكريهة، لأن الزيوت يتم حملها إلى رئتيك وتخرج عبر فمك، كما أن التدخين هو أيضاً سبب رئيسي لرائحة الفم الكريهة

لذلك إذا كنت قلقة بشأن رائحة الفم الكريهة، فتأكدي من العناية بأسنانك وفمك بشكل صحيح.

العلكة بنكهة النعناع الخالية من السكر يمكن أن تحجب الروائح بشكل مؤقت أيضاً.

بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل صحيح.

زيارة طبيب الأسنان لإجراء عمليات تنظيف منتظمة.

في حالة استمرار رائحة الفم الكريهة، فقد تكون مشكلة طبية مثل التهاب الجيوب الأنفية أو أمراض اللثة هي السبب.

نرمين عباس

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