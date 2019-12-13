125 ألف وحدة سكنية متاحة للحجز إلكترونيا

الرياض- البلاد

أكثر من 125 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعاً حول المملكة باتت متاحة للمواطنين المستفيدين من برنامج «سكني» عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، إذ يمكن للمستفيدين استعراض الخيارات السكنية والتمويلية والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، إلى جانب الحجز الفوري لها وغيرها من خدمات.

وكان «سكني»أعلن مطلع الشهر الجاري عن إطلاق موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة (sakani.housing.sa)، إضافة إلى تطبيق «سكني» للأجهزة الذكيّة، الذي يوفّر عددًا من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.