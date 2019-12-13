شاهد.. موقف إنساني لـ “فيصل بن سلمان”

المدينة المنورة : البلاد

وثق مقطع فيديو موقف إنساني مؤثر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة أثناء زيارته للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأظهر المقطع لحظات الإنسانية لسمو أمير المدينة المنورة مع أحد الأطفال حيث تمنى له التفوق في حياته ، فيما طلب منه الطفل منحه سيارة ، ورد سموه مازحاً ” أبشر ابسط شيء ، بس تسوقه أم تبغى سواق” .

وتجسد تلك الزيارة القيم الإنسانية في أروع صورها لصاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان، كما أنها تعكس معنى التواضع والمسؤولية والأبوة الحانية.

وكان أمير المدينة قد دشن الاسبوع الماضي مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة على مساحة 50 ألف متر مربع بتكلفة 86 مليون ريال، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعدد من المسؤولين.

وأشار الأمير فيصل، إلى أن المدينة التعليمية الجديدة تُجسّد مستوى الرعاية والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وتوظيف الإمكانات التقنية وتطوير حزم البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية بما يضمن حصول جميع فئات المجتمع على مستويات عالية من التعليم النوعي.