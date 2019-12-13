“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 19 مشروعًا بـ9 مناطق

وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحافي اليوم، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 4 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان المجمعة، والعيينة، والدوادمي، ورماح، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظتي الخبر، والأحساء ( إسكان الأحساء 1، 2)، كما شمل التسليم 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي ( إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة)، وثلاث مشاريع أخرى في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتي سكاكا والقريات، وكذلك مشروع في منطقة جازان شملت إسكان صبيا، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة حائل “إسكان حائل”، وفي تبوك “إسكان تبوك”.وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة،حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة،وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه،إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال،كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها،ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط