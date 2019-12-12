نصائح لتجنب إكتئاب الشتاء

نرمين عباس

يعاني الكثيرين في أشهر الشتاء من الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو نوع اكتئاب شائع في هذا الوقت من العام، يبدأ في الخريف ويستمر طوال الشتاء

و يعد نقص التعرض للشمس واحد من العوامل التي تثير الحزن، لذلك أجلس بجوار نافذة مشرقة، أو الخروج للتمشي خلال اليوم

كذلك التركيز على الأطباق المعدة بشكل أساسي من الخضراوات والفواكه، والشوربات، والفطائر المخبوزة

أيضاً ضرورة عدم الرضوخ للشعور بالكسل أو الخمول، ومقاومة هذا الشعور، والخروج من المنزل، أو القيام بالتمارين اليومية، والجري

سواء خارج المنزل أو بالاستعانة بجهاز الجري، فالمهم عدم البقاء في حالة من عدم الحركة

وإذا لم تتمكنوا من التغلب على مشاعر الاكتئاب الموسمي باتباع الطرق السابقة، فعليكم مراجعة الطبيب المختص