أمانة الطائف تطرح استثمارات بالمنطقة التاريخية

الطائف : واس

طرحت أمانة الطائف ممثلة في وحدة تنمية الاستثمارات 40 كشكاً تجارياً للاستثمار بالمنطقة التاريخية وسط المدينة عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص وشملت الاستثمارات المطروحة للاستثمار تشغيل 18 كشكاً بساحة المنطقة المركزية، وتشغيل 8 أكشاك بساحة مسجد الهادي بالمنطقة التاريخية، وتشغيل كشكين بساحة الملطاني و12 كشكاً ببرحة القزاز في المنطقة التاريخية بوسط الطائف.

كما طرحت الأمانة الكشك رقم 1 و2 بطريق الهدا للاستثمار بالإضافة الى طرح إنشاء وتشغيل كشك بحديقة نادي وج بالقمرية، حيث سيتم استقبال العطاءات المقدمة بتاريخ 26 جمادى الأولى المقبل.

من جهة آخري طرحت الأمانة منافسة استثمارية لتوريد وتشغيل 6 عربات تسالي بمحور النور (دراجات لبيع المرطبات والحلويات والمشروبات الساخنة) وذلك لتعزيز الخدمات بمحور النور وسط الطائف.

واشارت الأمانة إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة بلدي www.balady.gov.sa أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية فرص والمخصص لعرض الفرص الاستثمارية.