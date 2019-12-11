علاج رخيص وعمره قرن من الزمان يساعدك في قهر الصداع النصفي!

الأسبرين لابد أنك قد سمعت عنه بسبب رخص ثمنه وكثرة استعماله وقدم تداوله لكن ما أثبتته الدراسات الحديثة مثير بحق في علاج الصداع .

وفقا لسكاي نيوز، شددت الدراسات على أن العقار رخيص الثمن والذي عمره قرن من الزمان قد ينقذ الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

وقال باحثون في جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة: “رغم وجود أدوية فعالة للوصفات الطبية.

فإن العديد من مرضى ألم الدماغ في الولايات المتحدة لا يمكنهم الوصول إليها

بسبب محدودية الوصول إلى الأطباء أو التأمين الجيد أو التأمين العالي الذي يدفعه المشتركون”.

واستعرض فريق بحث 13 دراسة لعلاج ألم الرأس النصفي، شملت أكثر من 4200 مريض.

وأكد الفريق أن الأسبرين قد يكون غالبًا خيارًا قابلاً للتطبيق لهؤلاء المرضى.

كما نظر الباحثون أيضًا في البيانات المتعلقة بالوقاية من الصداع النصفي المتكرر في عشرات الآلاف من المرضى.

ووجدوا أن النتائج تشير إلى أن إعطاء جرعة عالية من الأسبرين (900 إلى 1300 ملليجرام) عندما تظهر أعراض الصداع النصفي

هو علاج فعال وآمن لعلاج ألم الرأس النصفي الحاد.

وقال الفريق، إن هناك أدلة على أن جرعات الأسبرين اليومية من (81 إلى 325 ملج) قد تكون علاجًا فعالًا وآمنًا للوقاية من هذا العرض المتكرر.

وشدد الباحثون بقولهم: “تدعم مراجعتنا استخدام جرعة عالية من الأسبرين لعلاج الصداع النصفي الحاد.

وكذلك جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا لمنع الهجمات المتكررة”.