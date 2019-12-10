بالصور.. كل ما يهم شعر عروس 2020

البلاد – نيفين عباس

مع قرب قدوم العام الجديد إنطلق العديد من مصففى الشعر العالميين لتقديم أحدث صيحات وألوان صبغات شعر عروس 2020

وبالتأكيد الإطلالة الملكية للعروس هى الشغل الشاغل لمصففى الشعر، وفى هذا الصدد صرح مصفف الشعر العالمى بشير عبيدو، أحدث ألوان صبغات الشعر التى تخص عروس 2020 وكذلك صديقات العروس والمرأة الأنيقة بوجه عام

وفيما يخص ألوان شعر 2020، صرح بأن صيحات الموضة لها الكثير من الأشياء فيما يتعلق لألوان الشعر

وأوضح أن مصفف الشعر نختار اللون المناسب للمرأة أو الفتاة بحسب اللون الذى يتماشى مع لون بشرتها مع مراعاة أن يكون إختيارها للون صحيح حتى يتناسب مع إطلالتها

وأوضح أن ألوان الشتاء المميزة لهذا العام هى العسلى واللون النحاسى واللون البنى شوكولا

أما بالنسبة للعرائس

فأوضح أن تاج العروس هى موضة متواجدة دائماً مع مصففى الشعر

والمعتاد من تسريحات شعر العروس هى التسريحة التى يتم رفع الشعر فيها بطريقة مميزة

فتاج العروس من الأساسيات لها، بالإضافة لموضه هذا العام وهى الستراسات الجديدة