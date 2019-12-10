المرأه

أحدث ألوان الشعر للعام الجديد

بالصور.. كل ما يهم شعر عروس 2020

نيفين عباسaccess_time13 / ربيع الآخر / 1441 هـ      10 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

مع قرب قدوم العام الجديد إنطلق العديد من مصففى الشعر العالميين لتقديم أحدث صيحات وألوان صبغات شعر عروس 2020

وبالتأكيد الإطلالة الملكية للعروس هى الشغل الشاغل لمصففى الشعر، وفى هذا الصدد صرح مصفف الشعر العالمى بشير عبيدو، أحدث ألوان صبغات الشعر التى تخص عروس 2020 وكذلك صديقات العروس والمرأة الأنيقة بوجه عام

وفيما يخص ألوان شعر 2020، صرح بأن صيحات الموضة لها الكثير من الأشياء فيما يتعلق لألوان الشعر

وأوضح أن مصفف الشعر نختار اللون المناسب للمرأة أو الفتاة بحسب اللون الذى يتماشى مع لون بشرتها مع مراعاة أن يكون إختيارها للون صحيح حتى يتناسب مع إطلالتها

وأوضح أن ألوان الشتاء المميزة لهذا العام هى العسلى واللون النحاسى واللون البنى شوكولا

ألوان شعر 2020

أما بالنسبة للعرائس

فأوضح أن تاج العروس هى موضة متواجدة دائماً مع مصففى الشعر

تاج العروس

والمعتاد من تسريحات شعر العروس هى التسريحة التى يتم رفع الشعر فيها بطريقة مميزة

تسريحات شعر العروس

 

فتاج العروس من الأساسيات لها، بالإضافة لموضه هذا العام وهى الستراسات الجديدة

مصفف الشعر بشير عبيدو
نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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