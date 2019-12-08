ملتقى بالرياض لأسر ذوي الإعاقة

الرياض – هاني البشر

عقدت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن رئيسة مجلس إدارة جمعية “لأجلهم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أمس مؤتمرا صحفياً عن الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأحد ويتخلله العديد من الندوات والورش والمحاضرات الخاصة بجوانب ذوي الاعاقة وذلك بفندق الانتركونتنتال بالرياض.



وتحدثت سمو الأميرة في المؤتمر عن الملتقى وفكرته وكيف بدأت ثم قدمت الدكتورة فايزة أبالخيل توضيحاً عن الورش والندوات التي يتضمنها الملتقى ويقدمها نخبة من المتخصصين في الجوانب الصحية والأكاديمية والنفسية.

وشهد المؤتمر الصحفي حضورا مقدرا من جانب الإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين والمهتمين والمتخصصين بمجال ذوي الاعاقة وتداخل الحضور بالأسئلة حول الملتقى والجمعية وأجابت عليها سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن والدكتورة فايزة أبالخيل.