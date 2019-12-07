رئيس برشلونة “واثق” من بقاء ميسي حتّى الاعتزال

مساعٍ حثيثة يبذلها مسئولو النادي في هذا الصدد..

قال رئيس برشلونة الإسباني، جوزيب ماريا بارتوميو، إنه واثق من إبرام ليونيل ميسي لعقد جديد، على هامش مقابلة مع إذاعة “راديو كاتالونيا” احتفالًا بمرور 120 على تأسيس النادي.

ميسي (23 عامًا) يقضي موسمه الـ 19 مع برشلونة بعدما وفد إليه من أكاديمية نيولز أولد بويز الأرجنتيني صيف 2000.

وتأمل إدارة برشلونة في إنهاء ميسي لمسيرته داخل أروقة ملعب كامب نو والإبقاء عليه حتى تعليق حذائه.

عقد اللاعب الحالي ينقضي بانتهاء الموسم القادم 2020-2021 ولا ضمانات حتّى الآن على إبرام ميسي لعقد جديد.

لكن بارتوميو بدا واثقًا من الأمر وقال “لا ينتابني شكوك حيال إبرام اللاعب لعقد جديد، هو ملتزم بالنادي وسيلعب حتى الاعتزال”.

بحسب تقرير صادر عن يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة، فإن اللاعب اشترط زيادة قدرها 40% في راتبه من أجل تمديد العقد لمدة 3 مواسم أخرى.

الأمر الذي قال عنه بارتوميو “سنمنحه عقودًا كما يريد، آمل فقط أن يوقع معي بصفي رئيس النادي عقدًا جديدًا”.

واختتم في هذا الشأن “أنا قلق للغاية من اليوم الذي سيعتزل فيه ميسي”.

“لكن لدينا في الأكاديمية لاعبين شباب رائعين على غرار أنسو فاتي الذي وقع عقدًا جديدًا، هناك كارليس إيلينا”.

“فرانكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وأندري تيرشتيغن، ينبغي أن نعد أنفسنا لمرحلة ما بعد ميسي، حينها سنلعب بشكل مختلف”.

زار ميسي شباك خصومه 11 مرة خلال مجريات الموسم الحالي وقدّم 8 تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة في كل البطولات.