تعرف على أسباب انتفاخ العين صباحاً

صحة و عافية متابعاتتعرف على أسباب انتفاخ العين صباحاً فرناس حفظيaccess_time10 / ربيع الآخر / 1441 هـ 7 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق تتعرض العديد من النساء من انتفاخ العينين أو وجود هالات سوداء تحيط بهما، ويلاحظ ذلك عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، على الرغم من حصولهن على ليلة مريحة وكمية نوم كافية. ووفقا لما ورد في صحيفة “تايمز أو إنديا” أن سبب ذلك يعود إلى عدم تناول كميات من السوائل الكافية للجسم أثناء النهار، لأن قلة الماء في الجسم يمكن أن تؤدي إلى تورم العينين. لأن الجلد المحيط بهما شديد الحساسية، لذلك فإن الجفاف يجعله يبدو متعبا، وحددت الصحيفة ان أبرز أسباب انتفاخات العين هى كالتالي: 1/ الجفاف. 2/الحساسية. 3/تناول الكافيين. 4/إجهاد العينين. مرتبط