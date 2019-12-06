اكتتاب أرامكو.. تـخصيص حتى 1500 سهم للفرد

جدة : البلاد

أعلنت شركة “سامبا” المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال” عن النتائج النهائية لاكتتاب الأفراد في أسهم “أرامكو”.

وقالت الشركة إنه بلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5.06 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1.54 مليار سهم بقيمة إجمالية 49.19 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.

وأضافت أنه سيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية 65.9% من إجمالي العمليات المنفذة.

وتوزعت تلك العملية على أجهزة الصرف الآلي بنسبة 36.1%، وعن طريق الإنترنت 28.4%، وعبر الهواتف المصرفية بنسبة 1.4%، في حين سجلت عملية الإقبال على الفروع لغرض الاكتتاب ما نسبته 34.1%.

وجاء إعلان النتائج النهائية لاكتتاب شريحة الأفراد بعد اكتمال جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق مع إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.