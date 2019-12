شاهد.. قرد يغسل الملابس “مثل البشر”

البلاد : متابعات

كثيراً ما تفاجئنا القردة بمختلف المواقف التي تُظهر لنا طرافتها وعبقريتها في الوقت ذاته، فما الذي فعله قرد الشمبانزي هذا في فيديو تم نشره مؤخراً؟

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل فيديو لقردة الشمبانزي داخل حديقة حيوان بالصين، حتى يثبت ذكائهم وكفائتهم فى تنفيذ المهام الغير اعتيادية عليهم.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ”China News” على موقع “تويتر” مقطع فيديو يُبين قرد شمبانزي في حديقة حيوانات في منطقة تشونغ كينغ يدعى “يوهوى”، وهو يغسل الملابس مثل الإنسان.

Apply soap onto a shirt, rinse it in clean water, and twist to dry. A Chimpanzee was seen washing clothes like human being at a zoo in China's Chongqing pic.twitter.com/BZbIzMD228

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 29, 2019