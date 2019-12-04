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شاهد.. قرد يغسل الملابس “مثل البشر”

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1441 هـ       4 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

كثيراً ما تفاجئنا القردة بمختلف المواقف التي تُظهر لنا طرافتها وعبقريتها في الوقت ذاته، فما الذي فعله قرد الشمبانزي هذا في فيديو تم نشره مؤخراً؟

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل فيديو لقردة الشمبانزي داخل حديقة حيوان بالصين، حتى يثبت ذكائهم وكفائتهم فى تنفيذ المهام الغير اعتيادية عليهم.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ”China News” على موقع “تويتر” مقطع فيديو يُبين قرد شمبانزي في حديقة حيوانات في منطقة تشونغ كينغ  يدعى “يوهوى”، وهو يغسل الملابس مثل الإنسان.

وفي الفيديو، يظهر القرد وهو يتجول حول حفرة ضحلة مليئة بالماء ويمسك بقطعة من الصابون بين يديه.

وبعد ذلك، يباشر قرد الشمبانزي في فرك قطعة الصابون على القميص كما يفعل البشر.

وبعد الاستمرار في فرك قطعة الصابون على القميص لبعض الوقت، لم ينس القرد القيام بشطف القميص وعصره للتخلص من الماء فيه.

صحيفة البلاد

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