تداول تستحدث حداً أعلى لمؤشر الأسهم

جدة- البلاد

استحدثت بورصة تداول السعودية، أمس حداً أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15% لتقليص سيطرة الشركات الأكبر.

وقال المدير التنفيذي للبورصة خالد بن عبد الله الحصان في بيان “نسعى من خلال تحديث منهجية المؤشرات إلى تعزيز تطور السوق المالية السعودية وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات، والذي يعكس بدوره صورة أكثر دقة لحركة السوق ويعزز الإفصاحات المالية والشفافية ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية في مؤشرات تداول”.

وأضاف البيان “وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى السموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية”.

وقالت تداول أيضا إنها طبقت آلية “انضمام سريع” جديدة تسمح لأسهم الطروحات العامة الأولية بالانضمام إلى مؤشر السوق الرئيسية بنهاية اليوم الخامس من التداول.

وتدخل التحديثات حيز التنفيذ بحلول نهاية العام كما يأتي الإجراء قبيل إدراج متوقع لشركة أرامكو في البورصة.

وكانت “تداول” قد أعلنت عن تحديث منهجية المؤشرات وإدارتها، فيما يخص الأسهم المتاحة للتداول وذلك بتحديث منهجية حساب الأسهم غير المتاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية، إذا كانت 5% أو أكثر، وكذلك ملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، إضافة إلى الملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة وتطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر تاسي، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول وتطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15%.

وفيما عدا آلية الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” النافذة من تاريخه، تكون هذه التغييرات نافذة بنهاية الربع الأخير للعام الحالي بالتزامن مع صيانة المؤشرات الربع سنوية.