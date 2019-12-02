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بالصور.. رحلة داخل مطابخ آسيا الوسطى

نيفين عباسaccess_time5 / ربيع الآخر / 1441 هـ       2 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

النظام الغذائى هو نظام معيشى ضرورى لحياة الإنسان

لكن، فى السنوات الأخيرة وقعت معظم المطاعم فى منحدراً قياسى للغاية غير من هوية معظم الأطباق بشكل ملحوظ

مع كل ذلك، إحتفظت المطابخ التقليدية فى آسيا الوسطى بهوية أطباقها التى تحمل بعضاً من اللمسات الشرق أوسطية

فطعام آسيا الوسطى يشبه طعام كما ذكرنا طعام الشرق الأوسط أو البحر الأبيض المتوسط ​​فى إستخدامه للأرز والتوابل والخضروات والبقوليات واللبن واللحوم المشوية

التشابه بين اطباق اسيا والبحر المتوسط

وقد يبدو للبعض أن هناك العديد من الأطباق بآسيا الوسطى مألوفة بالنسبة إليه

لكن فى حقيقة الأمر، ينقسم المطبخ بآسيا الوسطى إلى ثلاث مجموعات متداخلة

فعلى سبيل المثال يعيش سكان كازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان على اللحوم مع الخبز ومنتجات الألبان

سكان كازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان

أما الأوزبك، وهم مجموعة بالأساس من الأتراك المستقرين تسمى الآن أوزبكستان نسبة إليهم، فيعيشون على كباب اللحم بالإضافة للشيعرية والمعكرونة المطبوخة مع الخبز والمعجنات بأنواعها

الأوزبك

أما الفارسيون المتواجدين من جنوب أوزبكستان إلى طاجيكستان، فيتميزون بلمستهم فى الأطباق بالتوابل الخفيفة مع إستخدام ملحوظ ومكثف للخضروات الطازجة وصنع الحلويات الفاخرة

الفارسيون بجنوب أوزبكستان إلى طاجيكستان

نقطة إلتقاء مطابخ آسيا الوسطى بكل تأكيد هى لحم الضأن، فهو اللحم المفضل بدول آسيا الوسطى لأن الأكثرية من السكان تعيش على رعاية الأغنام وتمزج بين تجارتها بتلك الأغنام وإكتفاءها الذاتى منها مع الزراعة

رعاية الأغانم في آسيا الوسطى

وكذلك إستخدامها والإعتماد عليها فى النقل والملابس والطعام بكل تأكيد

لكن ذلك لا يعنى الإكتفاء بالوجبات المحتوية على لحم الضأن فحسب، ففى أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان يمكن الحصول على الكافيار الفاخر بمطاعم الخمس نجوم المطلة على بحيرة قزوين

بحيرة قزوين

بالإضافة للأسماك المجففة والمدخنة بأنواعها

كافيار بحيرة قزوين
استخراج كافيار بحيرة قزوين

الخبز الرئيسى لمطابخ آسيا الوسطى هو خبز النان

خبز النان

ونان، هو مصطلح عام يطلق على جميع أنواع الخبز المسطح

وهو نوع من أنواع الخبز الذى يصنع من الطحين المضاف له الملح والخميرة والحليب، ويتعدد طرق عمله

فهناك من يقوم بإضافة بذور اليانسون أو بذور الخشخاش أو السمسم أو البصل المكرمل أو الأعشاب على وجهه

خبز النان بالسمسم الاسود
خبز النان ببذور الخشخاش
خبز النان بالبصل المكرمل

ومن أشهر الأطباق بآسيا الوسطى طبق كباب شاشليك

كباب شاشليك

وشاشليك كباب عبارة عن قطع من لحم الضأن الطازجة والمتبلة والمفرومة

ويسمى أيضاً لوليا كباب، عندما يتم تصنيعه من لحم البقر المفروم

لوليا كباب

ويقل إستخدام الدجاج بالوصفات عموماً بمطابخ آسيا الوسطى نظراً لوفرة لحوم الأغنام والأبقاء وتفضيلها من السكان

يأتى بعد ذلك أشهر أطباق آسيا الوسطى وأكثرها تقليدية خاصة أوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وهو طبق “بيلاف” أو “بلوف” أو بلو” كما يطلق عليه بكل منطقة

بيلاف

وهو طبق عبارة عن قطع من لحم الضأن المطهو مع الأرز والبصل والجزر والزبيب

ويعتبر من الأطباق التى تقدم للضيوف للتعبير عن الترحيب الكبير من قبل المضيفين

نأتى بعد ذلك لطبق “لغمن”، الذى تشتهر به كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان

لغمن

وهو يعتبر من أقدم أنواع النودلز بالعالم وأكثرها بدائية

ويقوم تصنيع الطبق بالكامل بالمنزل، حيث تقوم النساء بعمل عجين ومن ثم فرده وتشكيله لخيوط بشكل يدوى بدائى بالكامل ثم سلقه وتقديمه مع المرق والخضروات

ثم طبق “شوربو” أو كما هو متعارف عليها بالعالم “شوربة”

شوربو

ويتم تصنيعها من لحم الضأن المسلوق مع عظامه والمضاف له البطاطا والجزر واللفت

وفى بعض المناطق يتم تتبيله ببعض التوابل الخفيفة وتقديمه مع المعكرونات

ثم طبق “بشربارماك ” وهو من الأطباق الشهيرة فى كازاخستان وقيرغيزستان

بشربارماك

ويسمى باللغة الأوزبكية  “شيلبيلدوك”

وهو عبارة عن معكرونة مسطحة مقدمة مع لحم الضأن، أو لحم الخيل! بالإضافة لمرق الخضروات

وفى النسخة الكازاخستانية يختلف تقديم البشربارماك، فالمرق يقدم هناك بشكل منفصل عن اللحم والمعكرونة

وبشربارماك، تعنى الخمس أصابع، وتم تسميتها بهذا الإسم نظراً لأنها تؤكل بشكل تقليدى بأصابع اليد

بالتأكيد هناك إختلافات حول طريقة حشو اللحوم بالعجين

ففى منغوليا على سبيل المثال يفضلون الزلابية المطبوخة على البخار والمقدمة مع المرق واللحم

أما أوزبكستان وطاجيكستان أفغانستان فيفضلون “المانتى” أو “تشوتشفارا “، وهو الطبق الشهير المتعارف عليه بين العرب “شيشبرك”، والذى يحشى باللحم ويقدم مع القشطة الحامضة أو داخل الحساء

المانتي
تشوتشفارا مع المرق

بالإتجاه إلى قيرغيزستان، سنجد أن أفضل ما يمكن تناوله من أطباق اللحوم المحشوة بالعجين هى فطيرة لحم السمسا، والمخبوزة داخل فرن التندور

فطيرة لحم السمسا

إذا كنت من محبىّ الفواكه الطازجة والمجففة والمربات والمكسرات فالبتأكيد وجهتك ستكون للجنوب

فسكان آسيا الجنوبيون مغرمون كثيراً بحب الفواكه المجففة والمكسرات خاصة المشمش

ويتوفر طوال العام هناك الجوز الطازج والفول السودانى والزبيب واللوز وكذلك العسل الجبل الأصلى

المكسرات بجنوب أسيا
جني المكسرات
بيع المكسرات بآسيا الوسطى

ويشتهرون بصنع المربات المصنوعة من الفواكه الطازجة أو كما تسمى محلياً “سوك

وفى مايو يمكن الحصول على أفضل مربى للمشمش والفراولة والكرز بشكل عام

مربى المشمش والفراولة والكرز

وتزدهر فى يونيو صناعة مربى الخوخ

مربي الخوخ

أما فى يوليو فيمكن الحصول على أفضل مربى للعنب والتين

مربي التين
مربي العنب

أما مربى البطيخ، فيمكن الحصول عليها أواخر شهر يناير، بالرغم من أن البطيخ ينضج أواخر الصيف هناك!

مربي البطيخ

تشتهر كثيراً آسيا الوسطى بمنتجات الألبان وتوفرها بكثرة

منتجات الألبان في اسيا
منتجات الألبان في اسيا

خاصة الألبان المخمرة والتى يتم الحصول عليها من حليب البقر أو الغنم أو الماعز أو الإبل أو الخيول

ألبان مخمرة

فى أغلب الأوقات لا يكون الحليب نفسه غير مبستر، لكن مشتقاته المستزرعة آمنة تماماً إذا ما تم حفظها فى ظروف صحية

منتجات الألبان في اسيا

فى قيرغيزستان وطاجيكستان، يمكن أن تنعم بأفضل تجربة لتذوق الزبادى الطازج والقشطة على الإطلاق، لأنها تأتى طازجة من المراعى الجبلية

الزبادي فى قيرغيزستان وطاجيكستان
القشطة فى قيرغيزستان وطاجيكستان مع العسل الجبلى

ثم “سوزما” أو الجبن الكريمى الطازج، والذى يضاف عادة لتزيين الحساء أو لدهن الخبز

سوزما

وللشاى كما يطلق عليه الكازاخستانيين أو “تشاى” أو “تشوى” كما يسميه الأوبز والطاجيك أيضاً طقوس خاصة

ففى تركمان، يقدم السكان الغربيون الشاى مع حليب الإبل

الشاي في تركمان

أما الباميريس، فيقدمونه مع حليب الماعز

شاي الباميريس

أما فى كازاخيستان، فيقدم مع الحليب والملح والزبدة وهو ما يجعله الحليب الأعلى سعرات بينهم

الشاي في كازاخيستان

ومن آداب تقديم الشاى بآسيا الوسطى أن يقدم الكوب للضيف أولاً مع وضع السكر جانباً

اداب تقديم الشاي في اسيا الوسطي

ثم سكب القليل من الشاى بابيالا أو الكوب لتنظيفها

ثم سكب بيالا أخرى من الشاى

ثم إعادتها مرة أخرى للوعاء لتحضير الشاى!

مع الحرص أن لا يكون الكوب فارغ ويكون ممتلئ قليلاً دون أن يكون ممتلئ لأخره كنوع من المجاملة، حتى يتثنى للضيف إعادة تعبئته

لأن الثقافة المتعارف عليها، أن تقديم كوب ممتلئ من الشاى يعنى أنها دعوة غير صريحة لمغادرة الضيف!

كذلك تقديم التمر باليد اليمنى، مع وضع اليد اليسرى على القلب كنوع من التهذيب والإحترام للضيف

ويفضل سكان آسيا الوسطى فى العادة الشاى الأخضر عن غيره، خاصة لأنه المشروب الوطنى لديهم

بالرغم من أن مطابخ آسيا الوسطى عامرة بالعديد من الوصفات التى لا حصر لها، إلا أن الأطباق التقليدية ما تزال تحتفظ بهويتها الأصلية وطقوسها كما سلطنا الضوء عليها

بعيداً عن المطاعم والفنادق التى أضافت مؤخراً العديد من الأطباق وطرق التحضير التى لم تكن أبداً مفضلة أو موجهة لربات البيوت التى مازلن يحتفظن بطريقة الطهى التقليدية القديمة

وإنتشر مؤخراً بالدول العربية أطباق مميزة حضرت من آسيا الوسطى، مثل أرز كابول أو كابلى الأفغانى

تعرف على طريقة عمل أرز كابول الأفغانى من هنا

أرز كابول

وهو من أكثر أطباق أفغانستان شهرة وطبق بيلاف

بالإضافة للعديد من السلطات المختلفة، حيث تعتمد مطابخ آسيا الوسطى على ما يقرب من 20 نوع سلطة مختلف بين المهروس والمقطع والمطهو

 

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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