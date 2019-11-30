يسبب كوارث صحية.. كيف تتجنب خطر الإفراط في شرب الماء؟

نعلم جميعا منافع شرب الماء لكن ما لا يعرفه كثيرون أضرار زيادة شرب الماء على الصحة.

بحسب سكاي نيوز يقع الكثيرون في حيرة هل هم يشربون كمية أكبر من اللازم أم لا، وهنا تأتي علامات الصحة.

ووفقا للأبحاث حذر العلماء، من الإفراط في شرب الماء حيث لفتوا الأنظار إلى خطورة الإفراط في شرب الماء على صحة الإنسان.

ويمكن أن يتسبب شرب أكثر من 3.5 – 4 أكواب من الماء في الساعة، في انخفاض الصوديوم في الدم إلى مستوى خطير.

كما يعرضك لخطر الإصابة بمتلازمة نقص صوديوم الدم، التي تتمثل أعراضها في “التعب والتقيؤ والصداع أو حتى الموت”.

وذلك حسبما حذر المختص في الصحة والسلامة، مورغان سات.

وفي هذا التقرير هناك علامات تشير إلى أنك تشرب الماء أكثر مما تحتاج، نعرض أبرزها فيما يلي وفقا لـ”سكاي نيوز”:

التقيد باللترات

أنت لا تحتاج إلى تناول ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء يوميا حيث أن الطعام يحتوي أيضا على ماء.

وعندما تشرب هذا القدر من الماء، فأنت تتناول أكثر مما يحتاجه جسمك، مما قد يؤدي إلى الجفاف الزائد.

الإكثار من التبول

القيام بالتبول بشكل متكرر أمر غير مريح ومحرج، لذا ينصح اختصاصيو التغذية بتقليل استهلاك الماء إذا احتجت الذهاب إلى الحمام أكثر من 7 مرات يوميا.

لون البول

على عكس ما هو شائع، فإن علامة الجسم السليم هي البول الأصفر الفاتح، وليس اللون الشفاف الذي يأتي نتيجة للإفراط في شرب الماء ويعد أيضا علامة غير صحية، ويجب حينها استهلاك كميات كبيرة من الماء.

الشعور بالتعب

عمل الكليتين على إخراج المياه الزائدة من جسمك، يضع ضغطا عليه.

مما يؤدي إلى شعورك بالتعب والإرهاق بسبب كثرة المياه الزائدة التي يتم إخراجها من الجسم.

تورم الشفاه

في بعض الأحيان يؤدي شرب الكثير من الماء إلى تورم الشفاه واليدين والقدمين، وهذا بسبب عدم عمل الكليتين بشكل صحيح، مما يتسبب في احتفاظ جسمك بالمياه الزائدة.