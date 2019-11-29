السودان يقر قانون تفكيك نظام البشير

الخرطوم : وكالات

أكد التلفزيون الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز في وقت متأخر من مساء (الخميس) قانونا بهدف “تفكيك” نظام الرئيس المعزول عمر البشير .

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق”.

وبحسب نصّ القانون “يحلّ حزب المؤتمر الذي كان يتزعمه البشير، وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان”.

كما ينصّ على “مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة” التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.