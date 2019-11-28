لحظات من الرعب والصدمة.. تفاصيل وفاة ممثل شهير على الهواء!

لحظة وتفاصيل وفاة هذا الممثل كانت فريدة من نوعها، فالممثل الكندي التايواني جودفري جاو، سقط ارضا خلال تصوير برنامج.

الممثل الشاب، بحسب سكاي نيوز، سقط فجأة خلال تصوير برنامج تلفزيوني صيني من برامج تلفزيون الواقع على الهواء مباشرة.

وحقق خبر وفاة الممثل التايواني الكندي، البالغ من العمر 35 عامًا، رواجا كبيرا احتل بها الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

وتعود التفاصيل لعندما فقد جاو، الوعي في أثناء ظهوره في البرنامج “chase me”.

البرنامج يدور حول تحديات بدنية بين مشاهير ومتسابقين عاديين، وتوفي بعد 3 ساعات تقريبًا من نقله إلى المستشفى.

وقال منتجو محطة زيجيانج إنَّ جاو “سقط فجأة على الأرض وهو يركض، وحاول الطاقم الطبي معالجته في الموقع، ونقله إلى المستشفى للعلاج”.

وعبّر منتجو البرنامج، عن شعورهم بالأسى والحزن الشديد والرعب والصدمة، مبينين أنَّهم تواصلوا مع عائلة جاو.

وجاو هو أول رجل آسيوي يصبح عارض أزياء لماركة “لويس فيتون”، وظهر في الفيلم The Mortal Instruments: City of Bones بعام 2013، إضافة إلى العديد من برامج تلفزيونية صينية.