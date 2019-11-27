نرمين عباس

أعلنت شركة جوجل العالمية، عن رصدها لمكافأة تصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي

لمن يتمكن من اكتشاف ثغرة أمنية في نظام تشغيل « أندرويد»

وأعلنت الشركة الأمريكية عن مكافأتها الكبرى في تاريخها

لمن يتمكن من اكتشاف ثغرة في نظام «أندرويد» الذي تعمل به جميع هواتفها الذكية Pixel

الأمر الذي دفع العديد من الباحثين في مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة إلى البحث عن ثغرات في نظام تشغيل «أندرويد»

والتي تتيح للقراصنة التسلل إلى الأجهزة الذكية والسيطرة عليها من بُعد وإعادة ضبطها وربما تحويلها للعمل في مجال تعدين العملات الرقمية

وأعلنت جوجل عن مكافأتها التاريخية عبر نشرها لتغريدة على موقعها الرسمي على تويتر قالت فيها “اليوم نقوم بتوسيع البرنامج وزيادة مبالغ المكافآت

نحن نقدم جائزة أعلى من مليون دولار لتنفيذ سلسلة كاملة من التعليمات البرمجية عن بُعد تستغل واختراق شريحة Titan M الموجودة في أجهزة Pixel”

وبدأت شركة جوجل العالمية برصد مكافآت مالية ضخمة لاكتشاف الثغرات الأمنية في نظام « أندرويد» بداية من عام 2015

والتي وصل إجمالي المكافآت الممنوحة من الشركة إلى 4 ملايين دولار لأكثر من 1800 شخص من صائدي المكافآت