خطر يهدد هاتفك.. إحذر من الواتس آب الذهبي

نرمين عباس

حذر خبراء التقنية من نسخة ذهبية مزعومة لـ«واتساب» قد ينساق البعض وراء مميزاتها الخادعة لتحميلها

إلا أن ذلك يعرضهم لخطر القرصنة

وأصدر خبراء تقنيون بشركة أمن معلومات بريطانية تقريراً

يحذر من انتشار مقطع فيديو خلال الأيام المقبلة باسم « martinli»، حيث إنه بمجرد فتحه سيتم اختراق البيانات الشخصية على الهاتف

وأوضح التقرير أن فتح هذا الفيديو يؤدي إلى تحميل برمجيات خبيثة تتسبب في اختراق الهاتف وتعطيله عن العمل بشكل كامل

وبحسب تقرير شركة أمن المعلومات البريطانية

فإن هذا الفيديو الذي يتم إرساله للمستخدمين على واتساب يتضمن إغراءً لهم بتحميل النسخة الذهبية من التطبيق باعتباره أحدث نسخة حصرية

وتحفز الرسالة الخادعة المسخدمين على هذه النسخة بأنها تتضمن مميزات استثنائية مثل احتوائه على رموز تعبيرية جديدة بالإضافة إلى إتاحة إمكانية إرسال مئات الصور في وقت واحد

وحذر الخبراء من هذه المميزات المزعومة، مؤكدين أن هذه النسخة الذهبية مجرد وهم ويجب عدم الانسياق وراء تحميلها على الهاتف