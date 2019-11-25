هل الصداع من علامات الحمل؟

خاص البلاد – نيفين عباس

تسعى كل امرأة لمعرفة حملها من عدمه عن طريق ظهور بعض العلامات عليها

هناك أعراض متشابهة بين علامات الحمل وعلامات قدوم الدورة الشهرية

نسرد لكِ فيما يلى أبرز علامات الحمل

من علامات الحمل المؤكده تأخر الدورة الشهرية بعد حدوث الحمل بثلاث أسابيع لذا من الضرورى ملاحظة تأخر مواعيد الدورة الشهرية، يليها الشعور بألم فى الثدى

قد تحدث بعض التشنجات وهى ألم شديد تقلصات بأسفل البطن التى تتشابه فى ألمها ألم الدورة الشهرية

والإنتفاخات أيضاً الناتجة عن التغير الهرمونى فى الجسم بعد عملية الإباضة

والشعور الدائم بالتعب والإرهاق والدوخة بسبب تغير الهرمونات وإرتفاع نسبة هرمون البروجسترون بالجسم

وقد يحدث غثيان للمرأة فى الصباح يصاحبه فى بعض الحلات قيئ وهو من علامات الحمل بعد مرور أربع أسابيع من عملية التلقيح

تغير فى حاسة التذوق لديكِ وقد تشتهى أطباق وتنفرين من أطباق أخرى تحبينها مع تذوق بعض الأطعمة بمرارة فى الفم

كذلك ألم فى منطقة الظهر مع تبول متكرر بسبب إفراز هرمون الحمل

رغبة كبيرة فى تناول الطعام بكميات كبيرة

تغير لون حلمة الثدى للون أغمق مما هى عليه بسبب نجاح عملية الإخصاب ، مع الزيادة فى الوزن والشعور بالصداع نتيجة إرتفاع الهرمونات بالجسم

كذلك الشعور أحياناً بضيق فى التنفس بسبب إحتياج الجنين للأوكسجين ما ينتج عنه شعور الأم بضيق فى التنفس

من بين العلامات الإغماء بسبب خفض مستوى السكر فى الدم أو إنخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ وهى من أبرز العلامات فى بداية الحمل

كذلك فى بدايات الحمل تشعر المرأة بألم فى الثدى مع قليل من الإنتفاخات به