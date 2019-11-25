علاجك في ثلاجتك.. جدول قصير لأهم أعشاب لصحة الإنسان!

أعشاب بسيطة مهملة قد تحل بديلا أقوى وأجدى من الأدوية بحسب كل الدراسات العلمية والطبية.

وبحسب سبوتنيك، هناك العديد من الأعشاب والنباتات الطبيعية، التي تفيد الإنسان كما تحل بديلا لبعض الأدوية.

ووفقا للطبيبة فرانسيس روبن، فإن “لدينا علاجات لكثير من الأمراض في الثلاجات”.

ويستعرض التقرير بعض أعشاب الصيدلية العلاجية المفيدة.

الشوفان والعسل والليمون

الشوفان والعسل والزنجبيل والبطاطا الملح والليمون والبصل والملفوف والكركم والزيت يمكن عمل منها ضمادات للعلاج، وليس فقط تناولها.

هكذا الشوفان والملفوف في غاية الأهمية بصحة الأمعاء.

كما أن الشوفان يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويساعد على الوقاية من السرطان بفضل الألياف، والملفوف يساعد على الهضم كما أنه مفيد للنظر، وأوصى روبن باستخدامه لعلاج التهاب الجلد العصبي.

العسل والملح في التطهير

فالعسل لا غنى عنه لالتهاب الشعب الهوائية، والضماد منه – لالتهاب المفاصل. ونصح بوضع القدمين بالمياه المالحة لمرضى النقرس.

كما أن الزنجبيل له تأثيره المنشط وفوائده على الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه مفيد للكلى، وخفض السكر والكوليسترول، وفوائده للجهاز الهضمي.

الزيوت النباتية تساعد على تقوية صحة القلب، فملعقة من زيت الزيتون تساعد في تقوية الأوعية الدموية، ويمنع زيت بذور الكتان تجلطات الدم، وعند التهاب الشعب الهوائية يمكن فرك الصدر بزيت الزعتر.

بالنسبة للصداع، أوصى الخبراء بشرب القهوة مع الليمون.

لعلاج حب الشباب والطفح الجلدي، تنصح الطبيبة بعمل أقنعة من العسل والكركم.

حساء البصل مفيد لمحاربة التهاب المثانة، وسوف تساعد البطاطا المسلوقة في التخلص من الحرقة.