شهد الأمين لـ(البلاد): الحفاظ على الهوية السعودية في الأعمال الفنية أمر ضروري

القاهرة : فرناس حفظي
في أجواء من الديستوبيا، وداخل قرية متعصبة، قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة، هكذا كانت نواة الفيلم السعودي “سيدة البحر” المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي 2019 للمخرجة السعودية شهد الأمين .
وقال شهد الأمين في حوارها مع (البلاد) إن فكرة الفيلم جاءت في البداية من مكان طبيعي ساحر لم تفسده صنائع الإنسان، وهو صورة تعكس تجربتي الشخصية خلال مختلف مراحل نشأتي، والأهم من ذلك كله أنه ثمرة لنتاج رؤيتي وهويتي كامرأة.