لسبب غريب ومأساوي.. تحتفظ بجثة زوجها عاما كاملا بعد وفاته!

ووجهت إلى باربرا واترز، 67 عامًا ، من جوبلين في ولاية ميسوري الأميركية تهمة عدم التخلي عن الجثة.

وذلك بعد اكتشاف رفات زوجها بول بارتون من قبل الشرطة في وقت سابق من نوفمبر الحالي، علما بأنه توفي في 30 ديسمبر 2018.

وأبلغ أحد الشهود الشرطة أن جثة بارتون كانت في الثلاجة في غرفة نوم زوجته منذ وفاته بذلك التاريخ، أي لنحو عام تقريبا.

ووفقا للسجلات، التي حصلت عليها “أسوشيتد برس”، ونشرها موقع “ديلي ميل”، أخبرت واترز الشرطة أن بارتون أصيب بمرض لو غيريغ.

المرض غريب ومعروف باسم ALS، والذي يسبب موت الخلايا العصبية التي تسيطر على عدد من العضلات.

وقالت إنها احتفظت بجثته طوال تلك المدة، خشية أن يقوم الأطباء بفتح دماغه من أجل دراسة حالته.