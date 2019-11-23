تعرف على المواصفات المثالية للبطاطس المقلية

يفضل الكثير من الأشخاص وجبات البطاطس المحمرة أو ما تعرف بالفرنش فرايز أو الشيبس.. أشكال وألوان للبطاطس المقلية، تختلف من مكان إلى مكان، ومن بيت إلى بيت، لكن هل تساءل أحد يوما ما عن شكل وحجم البطاطس المحمرة المثالية إلى جانب الإضافات المثالية التي يجب وضعها فوقها.

ذكرت دراسة جديدة للمجلس الاستشاري البريطاني للأغذية أن حجم أصبع البطاطس يجب أن يكون طوله 7 سنتيمترات، وعرضه 1,2 سم، مقرمشا من الداخل والخارج، وطري من الداخل.

وأشار إلى أن رقاقة كلاسيكية مستقيمة مصنوعة من بطاطس ماريس بايبر، وهو نوع من البطاطس يزرع في المملكة المتحدة، تتفوق على البطاطس المقلية أو المشرشرة.

وأشارت الدراسة، التي أجريت على حوالي ألفي شخص في المملكة المتحدة، إلى أن البريطانيين يفضلون وضع صوص الكاري على البطاطس أكثر من صوص اللحم أو الجبن، وأنهم يفضلون رشة من الملح فوقها بينما يرى 49% أن الكاتشاب هو أفضل توبنج، مقابل 32% للمايونيز، و2% للخل.

وقال البروفيسور روبرت ريكارد الخبير في المجلس الاستشاري في تصريحات لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية إنه “بعد تقشير البطاطس، وإعداها للطهي، على سبيل المثال في الفرن، مع حد أدنى من الدهون، فإن البطاطس يمكن إضافتها إلى نظام غذائي صحي ومتوزان”.