صحة و عافية

تعرفي على فوائد الحليب والعسل لطفلك

امنية رشادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      23 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تحرص الكثير من الأمهات على تقديم  الحليب يوميًا لأطفالها، ولكن بعضهم يحب إضافة السكر على الحليب، ولكن السكر الكثير يضر بالجسم، ويمكننا أن نستبدله بشيء آخر مثل العسل الذى يضيف العديد من الفوائد له ،ونقدم لكِ بعضها:

 

-يساعد شرب الحليب بالعسل على الوقاية من أمراض القلب، وعلاج مشاكل الكبد
-يستخدمة الكثير من الأمهات كمهدئ للأعصاب وعلاج لاضطرابات النوم
– يعمل تناول الحليب بالعسل على وقاية الجسم من خطر الإصابة بالسرطان وأنواعه
– ساعد على زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم، مما يقلل خطر الإصابة بفقر الدم
– يعمل على علاج التجاعيد، ويساعد فى تقليل آثار التقدم فى السن
-يساعد فى علاج مشاكل الجهاز التنفسى والرئتين
-يمد الجسم بالكثير من الكالسيوم مما يساعد على حماية العظام واللثة والأسنان خاصة للأطفال
omneia rashad

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