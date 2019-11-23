الفيلم السعودي “سيدة البحر” يحكي الأسطورة في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض مهرجان القاهرة السينمائي، أمس الجمعة الفيلم السعودي “سيدة البحر” للمخرجة السعودية شهد الأمين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان في دورته 41.
ولقد حصل “سيدة البحر” على التانيت البرونزي خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بأيام قرطاج السينمائية وحصل أيضا في عرضه العالمي الأول على جائزة “فيرونا” للفيلم الأكثر إبداعا ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
ويتناول الفيلم حكاية أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من الأطفال إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.
و الفيلم من تأليف وإخراج السعودية شهد الأمين ومن إنتاج المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري وبطولة بسيمة حجار ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، و لقد تم تصوير مشاهد الفيلم في سلطنة عمان.