منتدى تمكين يستقطب 800 متقدم ومتقدمة للعمل

جدة – البلاد

استقطب ملتقى تمكين الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع غرفة جدة 800 متقدم من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي خلال الفترة من 17 – 20 نوفمبر الحالي بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات مغطية الوظائف المتقدم عليها التخصصات الهندسية والفنية والميكانيكية والإدارية وخدمة العملاء والمبيعات.

ويمثل الملتقى فرصة لمستفيدي الضمان الاجتماعية من الرعوية إلى التنموية ، وإيجاد فرص عمل لهذه الشريحة بالشراكة مع القطاع الخاص ، مما يعد تجسيداً وهدفاً رئيساً تسعى لتحقيقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث إن فتح الشراكة مع القطاع الخاص لتوظيف الشباب سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعال ومزدهر.

ويستهدف الملتقى دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل ومساندة الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية والتمكين من الالتحاق بسوق العمل ، وفتح الفرص أمام مستفيدي الضمان وتقديم البرامج التوجيهية والإرشاد المهني ، حيث أنه يركز على الفئة العمرية بين 18 و59 عاماَ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبياً.

كما يعزز الملتقى دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين مادياً ، واندماجهم في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش وذلك بتزويدهم بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم ، كما يسهم الملتقى في حصر الشركات التي توفّر وظائف لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، والتعرف إلى كفاءات المستفيدين وقدراتهم ، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم من أجل الارتقاء بسوق العمل السعودي ، وبالتالي صنع أجيالٍ منتجة للوطن.