أغرب لص في التاريخ.. سرق شاحنة شيكولاتة ثمنها 55 ألف دولار!

لص فريد من نوعه، فبدلا من سرقة بنكنوت سرق شاحنة شيكولاتة كاملة ليثير حيرة رجال الشرطة في النمسا.

بحسب موقع سكاي نيوز، أقدم اللص على خداع إحدى شركات الشوكولاتة الشهيرة وسرقة شاحنة تبلغ قيمتها 55 ألف دولار.

وقالت متحدثة باسم الشرطة بالنمسا، إنه جاري البحث حاليا عن لص سرق 20 طن من شوكولاتة “ميلكا” الشهيرة، وتبلغ قيمة الكمية المسروقة حوالي 55 ألف دولار.

وأوضحت التحقيقات أن مصنع شوكولاتة “ميلكا” الواقع بمنطقة “بلودنتس”، كلف شركة نمساوية بنقل منجاته من الشوكولاتة إلى بلجيكا.

وتم تحرير عقد النقل إلى شركة شحن مجرية لتتولى عملية النقل من المصنع بالتعاون مع متعاقد من التشكيك.

ولذلك لم يشك عمال المصنع على الإطلاق في الشاحنة التشيكية التي أبلغتهم بتوليها نقل الشوكولاتة.

وذلك وفقا لموقع “Deutsche Welle” الألماني.

وأفادت التحقيقات أن سائق الشاحنة التشيكية استخدم الأوراق المزيفة للوصول إلى الشوكولاتة.

كما أن لوحة الأرقام الموجودة على الشاحنة مزيفة، ولم تصل الشوكولاتة إلى وجهتها على الإطلاق.ومازال البحث مستمرا عن السائق والشاحنة.

وقالت متحدثة الشرطة في بيانها أمس، إن حادثة السرقة هي الأولى من نوعها.

وفي السنوات الأخيرة تم ملاحظة حالات فردية لسرقة الشوكولاتة من المحلات ولكنها لم تصل إلى الشاحنات من قبل، ومازالت التحقيقات مستمرة من أجل العثور على اللص والشوكولاتة.