ركود قطاع التشييد التركي وأردوغان مشغول بالتآمر

البلاد – عمر رأفت

غداة كشف صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مئات الوثائق الاستخباراتية الإيرانية المسربة، المؤكدة لدور تركيا “أردوغان” التآمري في خلق الفتن والقلاقل في عدة دول عربية بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في عدة دول، أكدت تقارير تركية حديثة أن قطاع التشييد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد يتعرض لموجة ركود شديدة، فيما يبدو أن نظام أردوغان مشغول بتدبير المؤامرات مع محور الشر الإيراني الإخواني، بما يمنعه من معالجة الاقتصاد المتهاوي، وحماية الأمن المعلوماتي المخترق على نطاق واسع.

وقال معهد الإحصاء التركي في موقعه على الإنترنت أمس الثلاثاء أن القيمة الإجمالية للمباني الممنوحة إذن البناء انخفضت إلى 73.1 مليار ليرة ، بانخفاض 49% عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 ، ولا يشمل الانخفاض الآثار التآكلية للتضخم ، والتي بلغ متوسطها 18.3% في الأشهر الـ 12 حتى سبتمبر الماضي.

ودخلت صناعة التشييد في تركيا، التي كانت ذات يوم محركًا للنمو الاقتصادي ، ركودًا في صيف العام الماضي بعد أن اجتاحت أزمة العملة الأسواق المالية وتسببت في ركود اقتصادي. وهبطت أسعار المنازل في تركيا بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي في سبتمبر ، مما مدد انخفاض هذا العام ، كما هبطت مبيعات المنازل الجديدة في أكتوبر عن العام السابق.

وقال البنك المركزي في تقرير شهري إن الأسعار انخفضت بنسبة 2.69% خلال شهر سبتمبر ، عندما تضمنت الآثار المترتبة على التضخم. وزادت الاسعار بنسبة 6.32 في المئة بالقيمة الاسمية ، فيما قال معهد الإحصاء التركي في تقرير منفصل ، إن مبيعات المنازل تراجعت بنسبة 2.5٪ إلى 142،810 وحدة في أكتوبر ، مما عكس شهرين من التقدم.

وارتفعت المبيعات عبر الرهون العقارية بنسبة 525% إلى 50،411 وحدة ، لكن المشتريات عبر الوسائل الأخرى انخفضت بنسبة 33% إلى 92،399 وحدة.