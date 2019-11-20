المرحاض.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من أمراضه القاتلة؟

المرحاض في يومه العالمي يشغل قطاعا كبيرا من الناس المتخصصين وغير المتخصصين حول العالم.

وفي تقرير مفصل، استعرض “سكاي نيوز”، نقلا عن موقع “worldtoiletday”، الكثير من الأمراض التى تنتقل بسبب المرحاض.

وتضم الأمراض الفيروسات الخطيرة وبينها الإيدز “نقص المناعة البشري” والملاريا والحصبة، والتي تتسبب في وفاة إنسان كل 20 ثانية.

وفي هذا التقرير نستعرض أخطر الأمراض التى تنتقل عبر الحمامات العامة بسبب عدم الاهتمام بالنظافة والتطهير.

بكتريا الإيكولاي

تعيش بكتريا الإيكولاي داخل الجهاز الهضمي، ويمكن أن تتسبب في العديد من المشاكل منها الشعور بالغثيان وتشنجات المعدة، والقيء والتهابات المسالك البولية، والإسهال.

وفي بعض المناطق النامية، قد تسبب هذه البكتريا فقر الدم، والجفاف شديد الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي، وتحدث الإصابة بسبب ملامسة البراز بشكل مباشر، أو على الأقل تبقي تلك البكتريا على المنطقة المحيطة بالمرحاض حتى بعض إزالة الأوساخ بالماء بدون تطهيرها.

المكورات العقدية

هي من أنواع البكتريا شديدة العدوى، والتي تسبب التهابات جلدية حادة وحكي شديدة، كما أنها من البكتريا آكلة لحوم البشر، خاصة إذا كان الشخص يعاني من جروح.

وهناك عدة أنواع منها، البكتريا العنقودية، التي تعيش داخل التواليت لمدة تصل إلى شهرين، وتحتاج لـ 3 ثواني فقط للانتقال إلى الإنسان، ووفقًا للدراسات الحديثة فأنه ترتفع احتمالية انتقال تلك البكتريا إذا كنت تصطحب هاتفك معك إلى الحمام.

فيروسات الجهاز التنفسي تعيش لفترات طويلة في المرحاض

يستطيع الفيروس المسبب للأمراض مثل الأنفلونزا والبرد، أن يعيش لمدة تصل إلى 21 يوما على الأسطح غيير المسامية مثل مقعد المرحاض، التي تنتقل عن طريق ملامسة الأنف أو المخاط، ثم المقعد.

كيف تحمي نفسك من أمراض المرحاض؟

تغطية المرحاض بعدة طبقات من المناديل الورقية الصحية قبل الجلوس عليه.

إغلاق غطاء المرحاض قبل “شد السيفون” حتى لا تنتشر البكتريا الغير مرئية في الهواء

استخدام حائل قبل الضغط على “السيفون”.

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام.

يفضل استخدام المناديل الورقية بدلا من المجفف الهوائي، حتى لا تساهم في انتشار الجراثيم والبكتريا بسبب اندفاع الهواء.