التكنولوجيا

منعا للإحراج.. قرار جديد من موقع الصور العالمي إنستجرام!

ahmed saeedaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      18 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

قرار جديد عمم به موقع الصور الشهير إنستجرام قرارا كان اتبعه في الولايات المتحدة ليشمل الآن جميع أنحاء العالم.

وفقا لسكاي نيوز، فإن قرار إنستجرام يأتي بعد فترة قصيرة من إعلانه إخفاء عدد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر “Like” على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة.

وبدأ “إنستجرام” في إخفاء “الإعجابات” في أبريل الماضي بكندا، ثم طبق الإخفاء في على كل من إيرلندا، إيطاليا، اليابان، البرازيل، أستراليا ونيوزيلندا في يوليو الماضي، ليطبق القرار مرة أخرى على الولايات المتحدة في الأسبوع الماضيز

ويقرر تطبيق الإخفاء على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وسيتسبب القرار في راحة أكبر للمستخدمين، إذ سيشاركون ما يريدون من الصور دون الخوف من تلقي عدد صغير من الإعجابات علانية بشكل محرج لهم، وفقا لموقع “تيك كرانش”.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة عدد الإعجابات من خلال الضغط على قائمة “Likers”، ومعرفة عدد الأصدقاء المعجبين دون إحراج لهم.

ahmed antar

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