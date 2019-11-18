منعا للإحراج.. قرار جديد من موقع الصور العالمي إنستجرام!

قرار جديد عمم به موقع الصور الشهير إنستجرام قرارا كان اتبعه في الولايات المتحدة ليشمل الآن جميع أنحاء العالم.

وفقا لسكاي نيوز، فإن قرار إنستجرام يأتي بعد فترة قصيرة من إعلانه إخفاء عدد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر “Like” على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة.

وبدأ “إنستجرام” في إخفاء “الإعجابات” في أبريل الماضي بكندا، ثم طبق الإخفاء في على كل من إيرلندا، إيطاليا، اليابان، البرازيل، أستراليا ونيوزيلندا في يوليو الماضي، ليطبق القرار مرة أخرى على الولايات المتحدة في الأسبوع الماضيز

ويقرر تطبيق الإخفاء على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وسيتسبب القرار في راحة أكبر للمستخدمين، إذ سيشاركون ما يريدون من الصور دون الخوف من تلقي عدد صغير من الإعجابات علانية بشكل محرج لهم، وفقا لموقع “تيك كرانش”.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة عدد الإعجابات من خلال الضغط على قائمة “Likers”، ومعرفة عدد الأصدقاء المعجبين دون إحراج لهم.