أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أي شخص ثبت اعتداؤه على المال العام

الكويت : متابعات

تعهد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، اليوم (الاثنين)، بمعاقبة الفاسدين مهما كانت مكانتهم، مؤكداً عدم السماح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

وقال الشيخ صباح الصباح في كلمة وجّهها لشعبه: «ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام».

وأضاف: «نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود».

وأكد أمير الكويت حرصه الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، والالتزام بواجب حماية حرمتها، مشدداً على أنه «لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته».

وأشار إلى أن «الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون ينص دستورها على (أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات)»، مؤكداً أنه يجب الكف عن تناول الموضوع المنظور لدى القضاء في وسائل الإعلام «انتظاراً لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال».

ودعا الشيخ صباح الصباح المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة البلاد، وصيانة أمنها واستقرارها، والوقوف صفاً واحداً «في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته»، مطالباً الجميع بالحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.

وتابع بالقول: «وإذ نؤكد إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير فإن ذلك لا يعني أبدا أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها، والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها».