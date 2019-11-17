سبب غريب للمرض.. ماذا تعرف عن الضباب العقلي؟

ماذا تعرف عن الضباب العقلي؟ يبدو من اسمه الخطر لكن أسبابه البسيط تزيد هذا الخطر.

وفقا لـ”سكاي نيوز”، فإن خبراء صحة الدماغ أكدوا ارتباط الضباب العقلي أو التعب العقلي بالالتهاب في الجسم.

الالتهاب بحسب الخبراءـ له تأثير سلبي معين على استعداد الدماغ للوصول إلى حالة التأهب والحفاظ عليها.

ولطالما اشتبه العلماء في وجود صلة بين الالتهاب والإدراك، لكن من الصعب للغاية توضيح السبب والنتيجة

وعلى سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص الذين لديهم زيادة الوزن للغاية من ضعف إدراكي، لكن من الصعب معرفة ما إذا كان هذا بسبب الالتهاب المرتبط بهذه الحالات أو ما إذا كانت هناك أسباب أخرى”.

هذا ، وقد ركزت الدراسة بشكل خاص على منطقة من الدماغ مسؤولة عن الاهتمام البصري.

ويرى العلماء أن النتائج البحثية المتوصل إليها تعد خطوة كبيرة إلى الأمام لفهم الروابط بين الصحة البدنية والمعرفية والعقلية، كما تُخبرنا أنه حتى أكثر الأمراض الخفيفة قد تقلل اليقظة.

وأضافوا “ستكون الخطوة التالية للفريق هي اختبار آثار الالتهاب على مناطق أخرى من وظائف المخ مثل الذاكرة”.