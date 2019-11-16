تحذير: ثغرة أمنية في «واتس آب»

البلاد : متابعات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للامن السيبراني تحذيراً “عالي جداً” من ثغره أمنية في تطبيق WhatsApp تمكن المهاجم عن بعد من استغلال الثغرة عن طريق إرسال ملف بصيغة MP4 للضحة ومن ثم زرع برامج تجسس وسرقة الملفات والمحادثات الخاصة بالتطبيق.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث التطبيق إلى آخر نسخة متوفرة في المتاجر الرسمية .

‎يذكر ان المركز يهدف إلى رفع مستوى الوعي ونشر التحذيرات وتعزيز المعرفه بأخطار الأمن السيبراني، للوصول الى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.