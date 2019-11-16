اللغد أو دهون أسفل الذقن.. كيف تتخلصين منه في 5 خطوات؟

“اللغد” أو أسفل الذقن يسبب حرجا للرجال وللسيدات والفتيات، غير أن هناك بعض النصائح والخطوات التي يمكن اتباعها للتخلص من منطقة “اللغد”، أو أسفل الرقبة تماما.

وبحسب موقع “هوم”، والذي نقل عنه موقع “سكاي نيوز”، فإن البعض يعتقد أن ظهور اللغد مرتبط بزيادة الوزن، لكنه يرتبط بأسباب أخرى.

وفيما يلي 5 طرق للتخلص من اللغد بحسب الموقع المتخصص في الصحة والجمال.

مد الرقبة

طريقة مد الرقبة يوميا تساعد على تدريب الجلد ليكون مشدودًا بدلاً من الرخاوة.

يمكن محاولة الجلوس بشكل مستقيم عند استخدام جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول، مع رفع رأسك عالياً.

يمكن أن يساعدك النوم أيضًا على شد الجلد إذا حاولت النوم برقبة ممدودة، تخلصي من وسادتين والصقي وجهك بواحدة لتقليل الزاوية بين الوجه والعنق.

ثني العضلات

يمكنك ممارسة الرياضة على رقبتك، باستخدام حركات اليوجا للوجه.

تقنيات اللف

مثل Jade Facial Roller أو Sarah Chapman Skinesis The Facialift جميعها طرق سريعة وفعالة لترطيب وجهك ورقبتك.

وهي عبارة عن أسطوانة مصغرة، تم تصميمها للمساعدة في التصريف اللمفاوي وتدفق الدم.

كما تدعم القضاء على الانتفاخ، وتنشيط عضلات الوجه وإزالة التجاعيد، استخدميها مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

شد الوجه

أفضل علاج للوقاية من ترهل الجلد على الرقبة، سيكون دورة لشد الوجه لشد البشرة بترددات الراديو، مرة واحدة في الأسبوع لمدة 6: 8 أسابيع.

تعمل تلك التقنية عن طريق استخدام حرارة لطيفة في الطبقات العميقة الغنية بالكولاجين في البشرة.

تساعد الحرارة على تشديد الكولاجين الموجود وتحفيز تكوين الكولاجين الجديد مع مرور الوقت.

ما يقلل من ترهل وتجدد الرقبة ويحسن من نعومة وملمس سطح الجلد.

وضع مرطبات

تحتوي رقبتك على عدد أقل من الغدد الدهنية من الوجه، لذلك يمكن للبشرة أن تجف وتجعد بسهولة. تماماً كما تقوم بوضع المرطب على وجهك، يجب أن تعطي رقبتك نفس الروتين.