التطعيمات اللازمة لك قبل السفر للخارج

نرمين عباس

يتساءل الكثيرين عن التطعيمات اللازمة التي يجب الحصول عليها قبل السفر

وينصح بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو عيادة السفر المرخصة حول اللقاحات التي قد تحتاجها قبل السفر من 4:6 أسابيع على الأقل

لأن بعض اللقاحات تتطلب جرعات متعددة وقد تستغرق بعض الوقت لتنشيطها.

نستعرض لكم تطعيمات يجب الحصول عليها قبل السفر للرحلات الخارجية حتى لا تصاب بالأمراض أثناء رحلتك بحسب موقع “Health”

– “التيتانوس”

وهو لقاح حماية من مرض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي حيث أن الدفتريا تنتشر في إندونيسيا وتايلاند

والسعال الديكي شائع في جميع أنحاء العالم فيجب أن يحصل البالغون على جرعة واحدة على الأقل كل 10 سنوات

– شلل الأطفال

لا يعطى لقاح شلل الأطفال للبالغين، إلا في حالة السفر لدول ينتشر بها مرض شلل الأطفال منها أفغانستان وباكستان

فإذا لم يتم تطعيمك مطلقًا بلقاح شلل الأطفال يجب الحصول على اللقاحات الثلاثة قبل السفر لهذه البلدان

– فيروس A

التهاب الكبدي الوبائي “أ”، هو مرض معوي ينتقل عن طريق الأغذية الملوثة والمياه والتربة

لذا تحتاج إلى جرعة أو جرعتين من اللقاح، ويستغرق من أسبوعين إلى 4 أسابيع لسريان مفعوله

فيروس B

التهاب الكبد B ينتقل عن طريق الدم وسوائل الجسم، مما يسبب خطورة بالغة للمصابين به قد تصل إلى الإصابة بفشل الكبد وسرطان الكبد وربما الوفاة

يجب الحصول على اللقاح قبل السفر للخارج خاصة الذين يسافرون في مهام طبية أو مهام الإغاثة

الحمى الصفراء

تسبب الحمى الصفراء التي تنتقل عن طريق لسعات البعوض مرضًا خفيفًا نسبيًا أو فشل في الكبد والكلى

لذلك يعد لقاح 17D أحد اللقاحات القليلة اللازمة لدخول بعض البلدان خاصة إفريقيا وأمريكا الجنوبية

يجب الحصول على جرعة واحدة قبل 10 أيام من السفر، ويمتد مفعولها مدى الحياة

الحصبة

عادت الحصبة إلى الانتشار في أجزاء معينة من العالم لعدم الالتزام بالحصول على اللقاح المضاد لها

وينتشر المرض بسهولة من خلال السعال والعطس

يجب الحصول على جرعتين –الثانية بعد 28 يومًا- من لقاح MMR (الحصبة ، النكاف ، الحصبة الألمانية) حال عدم حصولك عليهما في طفولتك

حمى التيفوئيد

ينتشر التيفوئيد عن طريق الطعام والماء الملوثين وأحيانًا من خلال الاتصال بشخص مصاب

يجب تناول اللقاح عن طريق الفم للحماية من الإصابة به خاصة للمسافرين إلى دول جنوب آسيا، وإفريقيا وأمريكا الجنوبية

الملاريا

تنتشر الملاريا في دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الآسيوية

يجب تناول جرعة من أقراص ميفلوكين قبل السفر بأسبوع، ثم تستكمل الأقراص في نفس اليوم من كل أسبوع طول فترة التواجد بالمنطقة الموبوءة بالملاريا

ويستمر تناول العقار لمدة 4 اسابيع بعد العودة من السفر

الكوليرا

تنتقل الكوليرا عن طريق الطعام والماء الملوثين، خاصة في المناطق التي تعاني من سوء خدمات الصرف الصحي وترشيح المياه

وتسبب الكوليرا إسهالًا شديدًا يؤدي إلى حدوث جفاف قاتل

يجب الحصول على لقاح Vaxchora، للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا للحماية من الكوليرا