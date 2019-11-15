فيديو: ميسي في ضيافة تركي آل شيخ

تلقى رئيس نادي ألميريا الإسباني، تركي آل شيخ زيارة من نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي أمس الخميس.

وعجّت وسائل التواصل الاجتماعي في إسبانيا بنبأ زيارة ميسى إلى منزل تركي آل شيخ.

وتأتي الزيارة على هامش المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في المملكة.

وقال آل شيخ في ترحيبه لميسي “سعيد بعودتك هنا، هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية منذ زيارتك الأخيرة”.

بينما تمنى تركي أن يلعب ميسي لصالح نادي ألميريا في المستقبل، وقال..

“آمل بعد خمس سنوات عندما تكون قيمة عقدك أقل من الآن أن نراك تلعب في فريق ألميريا”.

جدير بالذكر أن ميسي سيعود إلى المملكة في زيارته الثالثة شهر يناير المقبل، للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

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