تجنب التدخين والمشروبات الغازية لعلاج القولون العصبي

يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة بالقولون العصبي ،ويعد من أشهر الاضطرابات الهضمية المزمنة التى تصيب كثير من الأشخاص، وتسبب أعراضاً عديدة أبرزها ألم البطن ،ونعرض فيما يلي تعريفا لماهية القولون العصبي وأبرز أعراضه ومسبباته:

ما هو القولون العصبى؟



متلازمة القولون العصبي ويسمى أيضًا القولون التشنجي ومرض الأمعاء الوظيفي والتهاب القولون المخاطي، وهو مرض مزمن لا يوجد له علاج دائم ولكن يمكن تخفيف الأعراض والتعامل معها.

أسباب القولون العصبي



-القولون العصبي ليس مرضاً معديًا أو وراثياً .

– تصاب النساء بهذا المرض أكثر من الرجال، ويبدأ أول ظهور له قبل سن 35 في حوالي نصف الحالات، كما يحدث القولون العصبى في 5 ٪ إلى 20 ٪ من الأطفال.

– كشفت بعض الدراسات أن القولون العصبى ناتج عن الحساسية الغذائية.

-قد تتفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي أثناء فترات التوتر أو أثناء الحيض، ولكن من غير المرجح أن تكون هذه العوامل هي السبب الذي يؤدي إلى تطور القولون العصبي.

عوامل خطر تزيد فرص الإصابة بالقولون العصبي



-حركات غير طبيعية (سريعة أو بطيئة، أو قوية للغاية) من القولون والأمعاء الدقيقة.

-فرط الحساسية للألم الناجم عن الغازات.

-عدوى فيروسية أو بكتيرية في المعدة والأمعاء (التهاب المعدة والأمعاء).

-فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة.

– الهرمونات التناسلية أو الناقلات العصبية قد تكون غير متوازنة في الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

-قد يصاحب القلق أو الاكتئاب القولون العصبي.

أعراض القولون العصبى

يؤثر القولون العصبى على كل شخص بشكل مختلف، حيث أن السمة المميزة له عند البالغين والأطفال هي عدم الراحة أو الألم في البطن، وإليكم أبرز أعراض القولون العصبى.

-تشنجات البطن والألم الذي يختفى عند دخول الحمام.

– نوبات من الإسهال أو الإمساك.

-التغيير في وتيرة البراز.

-الغازات(انتفاخ البطن).

-تمرير المخاط من المستقيم.

-الانتفاخ.

-فقدان الشهية.

-على الرغم من أنها ليست من أعراض القولون العصبي ، إلا أن عسر الهضم يصيب ما يصل إلى 70٪ من المصابين بالقولون العصبى .

علاج القولون العصبى بطرق طبيعية

-تناول وجبات منتظمة متوازنة.

-تقليل كمية الكافيين.

-ممارسة الرياضة.

-التدخين قد يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، وهو سبب آخر للإقلاع عن التدخين.

العلاجات المنزلية الأخرى لتهدئة وتخفيف أعراض القولون العصبي وتشمل:

-زيادة الألياف في النظام الغذائي.

-اشرب الكثير من الماء

-تجنب الصودا، والتي قد تسبب الغازات وعدم الراحة في البطن.

-تناول وجبات صغيرة للمساعدة في تقليل حدوث التشنج والإسهال.