الأولى

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي الشراكة في محاربة التطرف والإرهاب

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      14 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن: واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن اليوم، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك خلال زيارة سموه الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *