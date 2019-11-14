مات على فراشه بعد مشاهدة مباراة والجاني سماعات الأذن!

في حادث غريب وفريد من نوعه توفي تايلاندي بعد مشاهدته لمباريات كرة قدم عبر هاتفه المحمول والصدمة أن سماعات الأذن كانت الجاني.

وبحسب “سكاي نيوز”، أمضى الرجل ساعات في مشاهدة مباريات كرة قدم على هاتفه المحمول، حيث تعرض للصعق بالكهرباء بواسطة سماعة الأذن.

أحد أصدقاء سومتشاي سينغكورن، عثر عليه ميتا على فرشته.

فيما وُضع هاتفه الموصول بـالشاحن الكهربائي، وسماعات الأذن، على جسده.

وبعد أن عثر زميله في السكن عليه في هذا الوضع، اتصل بمديرهما في العمل ليبلغه بأن سينغكورن مريض.

لكن المدير جاء ليكتشف أنه توفي.

وبمعاينة الشرطة للمكان، عثرت على آثار حرق على رقبته وذراعه، وهي الأماكن التي لمسها سلك سماعات الأذن.