أمير الرياض يؤكد استثمار طاقات ذوي الإعاقة لتنمية الوطن

الرياض – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على طاقات ذوي الإعاقة الإيجابية التي يجب استثمارها لتنمية ونهضة الوطن منوها بدورهم الهام والأساسي.

واستمع سموه في مكتبه بقصر الحكم أمس إلى شرح عن أنشطة جمعية “سعي” لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في سوق العمل وماتقدمه من برامج وورش عمل ودورات تدريبية التي تسهم في تنمية المهارات الذاتية والاستقلالية والمهارات الإدراكية والمهارات الحسية والمهارات العملية والوظيفية،

وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل لتقديم خدمات ذات جودة عالية لذوي اضطراب طيف التوحد ولضمان حقوقهم الاجتماعية والتربوية والنفسية والإنسانية.

كما استمع سموه لدى استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية مرزوق بن عبدالله العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من مستفيدي برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد إلى شرح مفصل من العتيبي عن برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذي اضطراب طيف التوحد وأهدافه وجهود الشباب العاملين عليه.