احذري هذه الأطعمة تسبب التسمم الغذائي للطفل

نشرت مجلة “baby and family” تحذيرا حول تقديم الوالدين من تقديم الأطعمة المدخنة و النيئة لأطفالهم الرضع خصوصا عندما يبدأ في تناول الأطعمة اعتبارا من عمر 6 أشهر تقريبا.
وقد عللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والطفل ذلك بأن هذه الأطعمة قد تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس والسالمونيلا والليستريا والتي تهدد الطفل بالإصابة بالتسمم الغذائي، والذي تظهر أعراضه في صورة قئ وإسهال ومتاعب المعدة والأمعاء.
كما لا يجوز أيضا تقديم المكسرات وشرائح التفاح وأصابع الجزر للطفل خلال عامه الأول، نظرا لأن بعض أجزاء هذه الأطعمة الصلبة قد تصل إلى القصبة الهوائية مسببة الإصابة بالاختناق.