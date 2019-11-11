3.9 مليار دولار للمؤسسات والأفراد المكتتبين

قالت شركة أرامكو السعودية إنه بالتزامن مع الانتهاء من عملية الطرح ستقوم الحكومة ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار (3.75 مليار ريال) على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية. وأضافت أن المساهم البائع يتعهد بالإفصاح للجمهور عن أي تصرّف في أسهمه فور إتمام عملية التصرف، وذلك بعد بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية “تداول”.

وأشارت إلى أنه قد يقوم أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ولن يتم احتساب عدد الأسهم التي يتم شراؤها بالتزامن مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور. وبحسب النشرة ستعلن أرامكو السعودية عن توزيع (عادي) مرحلي 3.9 مليار دولار للمكتتبين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد للفترة من تخصيص الأسهم إلى 31 ديسمبر 2019. كما ستعلن أيضاً عن توزيع (عادي) مرحلي للحكومة بحد أقصى 9.5 مليار دولار، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المجلس.

من جهة ثانية يتوقع محللون أن تسهد السوق السعودية”تداول” ضغطا على السيولة خلال فترة اكتتاب ارامكو ، لكنها قادرة على إدارة هذا التأثير المؤقت لكونها أكبر سوق في المنطقة من ناحية القيمة السوقية والتدفقات النقدية وحجم السيولة الذي يقدر بأكثر من 3 مليارات ريال ، في الوقت الذي ستسهم فيه البنوك المحلية في توفير السيولة وتسهيلات منها الإقراض بضمان الأسهم.