“سفاري” الرياض وجهة لعشاق الكائنات والطيور النادرة

الرياض ــ خالد بن مرضاح

تعد منطقة “سفاري” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض وتقع على مساحة 100 ألف متر مربع، تتوزع فيها أندر وأغلى حيوانات العالم بأكثر من 80 فصيلة حول العالم.

ويتضمن موقع “سفاري” 4 مناطق رئيسية، وهي: منطقة خاصة ومجهزة للأطفال، ومسرح بثلاثة عروض يومية تتضمن الموروث الشعبي الإفريقي وعروض بعض الحيوانات وعروض الأطفال، وتعد المنطقة المغطاة بالقبة الزجاجية إحدى أهم المناطق التي رُسمت بما يعزز جمال الطبيعة واختلافاتها حول العالم إلى جانب منطقة يوجد بها 259 من أندر أنواع الطيور حول العالم.



وتنتشر في “سفاري” العديد من المطاعم والمقاهي المميزة ومنطقة الألعاب للكبار والصغار.

ويتضمن “سفاري” أهم الحيوانات النادرة في قارات العالم والتي تم جلبها لتكون ضمن المواقع الجاذبة والمهمة.

وتسعى الهيئة العامة للترفيه في تعزيز السياحة الصحراوية من خلال استثمار جميع المواقع والمتنزهات الطبيعية إلى جانب إبراز الطبيعة الصحراوية التي تتميز بها المملكة.