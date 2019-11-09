بالصور.. سيدة تكتشف ديدان طفيلية في عينها وتخرجها بنفسها

في مرض كان يصيب الأبقار فقط!

نرمين عباس

حذر علماء من ديدان طفيلية تصيب البشر وتتكاثر على الجسد

وذلك بعد تقارير عن إصابة سيدة عمرها 68 عاما في عينها بديدان طفيلية كانت تصيب الأبقار فقط

وبدأت القضية عندما أحست المرأة من نبراسكا بألم في عينها اليمنى ومع تزايد الوجع قامت المرأة بغسل عينها تحت الماء الدافىء وفق وكالة “فايس”

ثم لاحظت، أن دودة خرجت من عينها وهذا دفعها إلى النظر في المرآة بدقة

ما أدى إلى إيجاد دودة ثانية، أزالتها أيضاً وفي اليوم نفسه لجأت المرأة إلى الطبيب الذي أزال من عينها دودة ثالثة

ووصف الطبيب الماء المقطر لإزالة أي بقايا للديدان من العين

وكذلك بعض الأدوية لمنع العدوى، كما أرسل الدودة المزالة إلى المختبر للتبين من نوعها

وخلصت نتائج الاختبارات الى أن نوع الدودة التي أصابت المرأة كان “Thelazia gulosa”

وهي دودة عين طفيلية شائعة في الماشية وأحيانًا في الحيوانات الأخرى. ويصيب الطفيلي الحيوانات عن طريق ذباب الوجه الذي يتغذى على الدموع وإفرازات العين الأخرى.