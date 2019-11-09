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في مرض كان يصيب الأبقار فقط!

بالصور.. سيدة تكتشف ديدان طفيلية في عينها وتخرجها بنفسها

نرمين عباسaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       9 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

حذر علماء من ديدان طفيلية تصيب البشر وتتكاثر على الجسد

وذلك بعد تقارير عن إصابة سيدة عمرها 68 عاما في عينها بديدان طفيلية كانت تصيب الأبقار فقط

وبدأت القضية عندما أحست المرأة من نبراسكا بألم في عينها اليمنى ومع تزايد الوجع قامت المرأة بغسل عينها تحت الماء الدافىء وفق وكالة “فايس”

ثم لاحظت، أن دودة خرجت من عينها وهذا دفعها إلى النظر في المرآة بدقة

ما أدى إلى إيجاد دودة ثانية، أزالتها أيضاً وفي اليوم نفسه لجأت المرأة إلى الطبيب الذي أزال من عينها دودة ثالثة

ووصف الطبيب الماء المقطر لإزالة أي بقايا للديدان من العين

وكذلك بعض الأدوية لمنع العدوى، كما أرسل الدودة المزالة إلى المختبر للتبين من نوعها

وخلصت نتائج الاختبارات الى أن نوع الدودة التي أصابت المرأة كان “Thelazia gulosa”

وهي دودة عين طفيلية شائعة في الماشية وأحيانًا في الحيوانات الأخرى. ويصيب الطفيلي الحيوانات عن طريق ذباب الوجه الذي يتغذى على الدموع وإفرازات العين الأخرى.

نرمين عباس

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