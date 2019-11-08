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ضبط مواطن ومقيم سرقا 17 مركبة في جدة

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       8 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ضبط مواطن ومقيم تورطا في سرقة عدة مركبات في محافظة جدة .

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مُتهمين إثنين ، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة .

وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة عدد ١٧ مركبة وهي في وضع التشغيل ، وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

صحيفة البلاد

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