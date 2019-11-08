ضبط مواطن ومقيم سرقا 17 مركبة في جدة

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ضبط مواطن ومقيم تورطا في سرقة عدة مركبات في محافظة جدة .

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مُتهمين إثنين ، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة .

وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة عدد ١٧ مركبة وهي في وضع التشغيل ، وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم