تدريب 400 مرشد ومرشدة لسلامة الأطفال بالقصيم

بريدة ــ البلاد

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم أول أمس ورش العمل التدريبية لمشروع سلامة الأطفال للوقاية من الحوادث والإصابات، التي تستهدف 400 مرشد ومرشدة صحيين.

وأكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم أن ورش العمل التدريبية تأتي تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 لمشروع سلامة الأطفال للوقاية من الحوادث والإصابات، مضيفاً بأنه سيقام عدد 10 ورش عمل تدريبية ويستهدف بها 400 مرشد ومرشدة صحيين من مختلف إدارات التعليم بالمنطقة.

وبين التجمع الصحي بالمنطقة، بأنه تم البدء في أولى هذه الورش التدريبية، وتم تقديم عرض تفصيلي لتطبيق قواعد الأمن والسلامة للأطفال في المنزل والطريق والمدرسة.

وتخلل ورشة العمل الأولى التي استمرت لمدة يومين مشاركة جمعية الهلال الأحمر السعودي النسائي وتدريب ‏الحاضرات على الإسعافات الأولية.

وبين التجمع الصحي أن هذه الورش التدريبية تأتي استكمالاً للجهود المبذولة في زيادة فاعلية دور المرشد الصحي الهام والبارز في نشر الثقافة ‏والسلوكيات الصحية وتعزيزها لدى الطلبة، مشيرين إلى أنه سيستكمل تنفيذ باقي الورش التدريبية تباعًا خلال الأسابيع القادمة.