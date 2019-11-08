المبرزي رابع مميزي آسيا للتنس

متابعة – حمودالزهراني

اختتمت عصر اليوم على ملاعب معهد اعداد القادة البطولة الاسيوية للتنس للناشئين تحت ١٤ سنة التي شارك فيها ٤٢ لاعبا يمثلون منتخبات دول الكويت، سوريا، الأردن، اليمن، الهند، باكستان، كازاخستان، سيرلانكا، هونج كونج.

وقد توج محمد ناصر العجاجي رئيس الاتحاد السعودي للتنس اللاعب الأردني زيد شلبيا بالمركز الأول في مسابقة الفردي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب اليمني نورس حسين بمجموعتين دون رد ( ٦-١ ٧-٥ ) وجاء في المركز الثالث اليمني منصور أحمد وفي المركز الرابع السعودي عبداللطيف المبرزي . كما توج زوجي المنتخب اليمني نورس حسين و عبدالرحمن سعيد بالمركز الاول وحل ثانيا، الزوجي الأردني زيد شلبيا وعبدالرحمن سلمان .

يذكر ان البطولات الآسيوية للتنس للناشئين ستختتم جولاتها الأسبوع المقبل؛ حيث تقام البطولة الثالثة على ملاعب مدينة الملك عبدالله بمحافظة جدة، بعد مرور طواف التنس السعودي للناشئين على ملاعب الخبر، والرياض.