خاص البلاد – نيفين عباس

الشوكولاتة من الحلوى المفضلة للكثيرين حول العالم خاصة النساء

يتم تصنيع الشوكولاتة عن طريق خلط حبوب الكاكاو فى جهاز يحمل تشابه بينه وبين الخلاط الأسمنتى!

فى كلتا الحالتين، يؤدي تحريك حبيبات الكاكاو الصغيرة إلى مادة ذات خصائص محددة للغاية

فبالنسبة للشوكولاتة، ذات الملمس الناعم الذى يذوب بالفم فهى نسيج متماسك وثابت، بعد أن يتم تحريك مكونات الشوكولاته لتصبح حلوى لذيذة

عندما إخترع رودولف ليندت كونتشينغ المخترع الشوكولاتى السويسرى عام 1879 جهاز القدر الصدفى والذى ساهم بتطوير صناعة الشوكولاتة، حول صناعة الشوكولاتة لشيئ أخر

فقد يستغرق الأمر أكثر من يوم من الخلط المستمر حتى تنمو الشوكولاتة الناعمة بشكل سلس كما كانت فى السابق

أما اليوم، فالعملية أصبحت أقصر من تلك المدة، بعد أن قام الباحثون بتجفيف مسحوق الكاكاو وإضافة قليلًا من الزيت فى آلة الخلط لمدة 40 دقيقة

وإستطاعوا من خلال عملية الخلط إلتقاط صوراً لمرور المكونات، فلاحظوا صلابة المكونات، لكن بعد أن أضافوا زيتًا وجدوا إختلافاً

فقد ساهم الزيت فى تقليل الإحتكاك خلال المرحلة النهائية من التصنيع، والتى استمرت لـ 20 دقيقة إضافية

ومع التطور أصبحت حبوب الكاكاو التى تنتج عجينة جافة مكونة من المسحوق والسوائل وتصنع كتل سميكة

تحولت إلى حالة شبيهة بالسوائل وبدأت في التدفق بشكل سلس وناعم

لأن إضافة الزيت بالقرب من المرحلة النهائية للتصنيع أدى إلى سائل شوكولاتة ساطع ولامع مباشرة أشبه بالشلال