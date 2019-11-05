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بالصور.. رحلة في عالم صنع الشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1441 هـ       5 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

الشوكولاتة من الحلوى المفضلة للكثيرين حول العالم خاصة النساء

يتم تصنيع الشوكولاتة عن طريق خلط حبوب الكاكاو فى جهاز يحمل تشابه بينه وبين الخلاط الأسمنتى!

حبات الكاكاو الخام

فى كلتا الحالتين، يؤدي تحريك حبيبات الكاكاو الصغيرة إلى مادة ذات خصائص محددة للغاية

فبالنسبة للشوكولاتة، ذات الملمس الناعم الذى يذوب بالفم فهى نسيج متماسك وثابت، بعد أن يتم تحريك مكونات الشوكولاته لتصبح حلوى لذيذة

حبوب الكاكاو التى تصنع منها الشوكولاتة

عندما إخترع رودولف ليندت كونتشينغ المخترع الشوكولاتى السويسرى عام 1879 جهاز القدر الصدفى والذى ساهم بتطوير صناعة الشوكولاتة، حول صناعة الشوكولاتة لشيئ أخر

فقد يستغرق الأمر أكثر من يوم من الخلط المستمر حتى تنمو الشوكولاتة الناعمة بشكل سلس كما كانت فى السابق

أما اليوم، فالعملية أصبحت أقصر من تلك المدة، بعد أن قام الباحثون بتجفيف مسحوق الكاكاو وإضافة قليلًا من الزيت فى آلة الخلط لمدة 40 دقيقة

تصنيع الشوكولاتة

وإستطاعوا من خلال عملية الخلط إلتقاط صوراً لمرور المكونات، فلاحظوا صلابة المكونات، لكن بعد أن أضافوا زيتًا وجدوا إختلافاً

فقد ساهم الزيت فى تقليل الإحتكاك خلال المرحلة النهائية من التصنيع، والتى استمرت لـ 20 دقيقة إضافية

إختبار الشوكولاتة

ومع التطور أصبحت حبوب الكاكاو التى تنتج عجينة جافة مكونة من المسحوق والسوائل وتصنع كتل سميكة

تحولت إلى حالة شبيهة بالسوائل وبدأت في التدفق بشكل سلس وناعم

لأن إضافة الزيت بالقرب من المرحلة النهائية للتصنيع أدى إلى سائل شوكولاتة ساطع ولامع مباشرة أشبه بالشلال

المنتج النهائى للشوكولاتة
نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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